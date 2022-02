Επανεμφάνιση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν σήμερα η όμορφη σύζυγος και η θεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς η οικογένεια που κυβερνά τη χώρα έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού… Μάλιστα, η «προεδρική σύζυγος» είχε να δει τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και τέσσερις μήνες, ενώ η θεία… ένα χρόνο!

Ειδικότερα, η σύζυγος του Κιμ, η Ρι Σολ Γιου, και η θεία του, η Κιμ Κιονγκ Χούι, παρακολούθησαν μια παράσταση στο θέατρο Μανσουντάε στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ με αφορμή το σεληνιακό Νέο Έτος, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Τελευταία φορά που η Ρι εθεάθη δημοσίως ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου, την επέτειο της ίδρυσης του καθεστώτος, όταν συνόδευσε τον σύζυγό της σε επίσκεψη στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν, όπου βρίσκονται οι ταριχευμένοι σοροί του παππού και του πατέρα του Κιμ.

«Όταν (ο Κιμ) εμφανίστηκε στην αίθουσα του θεάτρου με τη σύζυγό του, τη Ρι Σολ Γιου, ενώ ακουγόταν μουσική για την υποδοχή τους, το κοινό ξέσπασε σε ενθουσιώδεις επευφημίες ζητωκραυγάζοντας», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά φαίνεται η Ρι, φορώντας ένα μαύρο-κόκκινο παραδοσιακό φόρεμα, να συνομιλεί και να χαμογελά με τον Κιμ κατά τη διάρκεια της παράστασης και στη συνέχεια το ζευγάρι να ανεβαίνει στη σκηνή για να συγχαρεί τους καλλιτέχνες και να βγάλει φωτογραφία μαζί τους.

WE ARE ENFORCEMENT, DEPARTMENT OF RESEARCH OF THE ASIA PACIFIC.

Kim Jong Un’s wife makes rare public appearance#WashingtonElite #FirstRead #AmericaBack

★🦅🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

U.S. LEADERSHIP, MAKE THINGS MATTER pic.twitter.com/sSBygli6oP

— GENERAL TOM S. GATES, Liberty and Lands★🦅🇺🇸🇺🇸 (@GENERALTOMGATES) February 2, 2022