Τον 38χρονο Αντρέας Γιοχάνες Σμιτ αναζητεί η Αστυνομία, ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία δύο αστυνομικών στη Γερμανία, οι οποίοι, στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας στο Κούζελ της Ρηνανίας – Παλατινάτου, επιχείρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες να ελέγξουν όχημα, το οποίο – όπως διαπίστωσαν – μετέφερε παράνομο θήραμα.

Οι δύο αστυνομικοί, μία γυναίκα 24 ετών, η οποία δεν είχε ακόμη αποφοιτήσει από την Σχολή της Αστυνομίας και ένας άνδρας 29 ετών, σταμάτησαν το αυτοκίνητο για έρευνα, όπως ανέφεραν στο κέντρο της υπηρεσίας τους, για να ακουστούν λίγο αργότερα να φωνάζουν από τον ασύρματο, «μας πυροβολούν, μας πυροβολούν».

Όταν έφθασαν ενισχύσεις, η αστυνομικός είχε εκπνεύσει, ενώ ο συνάδελφός της άφησε λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή. Οι άτυχοι αστυνομικοί πυροβολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η 24χρονη φαίνεται μάλλον να αιφνιδιάστηκε, καθώς δεν πρόλαβε καν να τραβήξει το όπλο της. Ο 29χρονος αστυνομικός είχε αδειάσει όλες τις σφαίρες του, αλλά δεν πρόλαβε να καλυφθεί. Και οι δύο φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Εκατοντάδες αστυνομικοί, η Στρατιωτική Αστυνομία, ελικόπτερα και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, αναζητούν από το πρωί τον δράστη ή τους δράστες και έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή του συμβάντος μεταξύ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και του Ζάαρλαντ.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, κατοίκου Νοϊκίρχεν της Έσσης, όπου διατηρεί κατάστημα παιχνιδιών και αρτοποιείο, ζητώντας από τους πολίτες να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία για οποιαδήποτε πληροφορία και προειδοποιώντας ότι πρόκειται για «βαριά οπλισμένο» και επικίνδυνο άτομο, το οποίο διαθέτει ωστόσο άδεια οπλοφορίας.

🚨#UPDATE: Police in western #Germany searching for 38-year-old Andreas Johannes Schmitt following killing of two police officers in Kusel district – police in #Kaiserslautern pic.twitter.com/50bKe9tVQJ

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) January 31, 2022