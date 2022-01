Κατά τον Σερ Όλιβερ Λέτγουιν, πρώην μέλος των Τόρις (νυν ανεξάρτητο) και πρώην υπουργό Κυβερνητικής Πολιτικής επί πρωθυπουργίας Κάμερον, «το μεγάλο μας Ηνωμένο Βασίλειο διοικείται εξ ολοκλήρου από μια κυρία που ονομάζεται Σου Γκρέι, επικεφαλής του τμήματος δεοντολογίας ή κάτι άλλο στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου». Κι όμως, μέχρι πρότινος ελάχιστοι στη Βρετανία είχαν ακούσει το όνομά της…

Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω της, ως επικεφαλής της έρευνας για τα -πλείστα όσα, όπως προκύπτει- κορονοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown στη Βρετανία.

Γνωστό πια ως σκάνδαλο «Partygate», οι πτυχές του συνέχεια ξεδιπλώνονται μέσα από νέες αποκαλύψεις, με τελευταία αυτή του πάρτι γενεθλίων του ίδιου πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, τον Ιούνιο του 2020. Αλλά και με εξέλιξη-«βόμβα» τη διενέργεια παράλληλης έρευνας από τη Σκότλαντ Γιάρντ για τυχόν ποινικά αδικήματα σε μια σειρά από κορονοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ και στο Γουάιτχολ (κυβερνητικές υπηρεσίες), βάσει «πληροφοριών που παρέχονται από την ομάδα έρευνας» της Σου Γκρέι.

Η πολύκροτη πια υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνητικών σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού της πανδημίας. Και τώρα κάνει να τρίζει ακόμη πιο δυνατά η καρέκλα του Βρετανού πρωθυπουργού του Brexit.

Στέλεχος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Αυτού Μεγαλειότητας (Civil Service), με θητεία δεκαετιών σε διάφορα πόστα υπό το βρετανικό στέμμα, νυν Δεύτερη Μόνιμη Γραμματέας του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, η Σου Γκρέι έκανε εδώ και ημέρες, μαζί με την ομάδα της, «φύλλο και φτερό» τη Ντάουνινγκ Στριτ (την πρωθυπουργική κατοικία και έδρα), εξετάζοντας αρχεία και προσωπικό, στο πλαίσιο της δική της έρευνας, που εστιάζει σε πειθαρχικές παραβάσεις και χαρακτηρίζεται «εσωτερική».

Βαρύνουσας σημασίας, η έρευνα θεωρείται κομβική για την πρωθυπουργία Τζόνσον, εν μέσω ανταρσίας εναντίον του στο κυβερνών κόμμα των Τόρις και ολοένα και περισσότερων φωνών υπέρ της παραίτησης ή και απομάκρυνσής του από το «τιμόνι» της Βρετανίας.

Πριν καν κατατεθεί το πόρισμα Γκρέι, προδικαζόταν ότι το πλήρες περιεχόμενό της δεν θα δημοσιοποιηθεί από την κυβέρνηση.

Το βασικό ερώτημα που θέτουν τα βρετανικά ΜΜΕ, πάντως, παραμένει: «Θα οδηγήσει σε πτώση του πρωθυπουργού»;

Is it now a question of either the PM resigns – or if Sue Grey is prepared to continue to try to shield him from the consequences of his folly – that she resigns? pic.twitter.com/nhWyuIJdvN

— Roger Gall (@Shambles151) January 18, 2022