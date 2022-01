Ο Μπερετίνι επικράτησε με 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 του Γκαέλ Μονφίς μετά από επική μάχη 4 ωρών και προκρίθηκε στην τετράδα.Ο Γάλλος κατάφερε να ισοφαρίσει το ματς ενώ βρέθηκε πίσω με δύο σετ.

Στο πέμπτο σετ όμως ο Μπερετίνι κυριάρχησε, προηγήθηκε με 4-0 κι εκεί τελείωσα όλα. Στα ημιτελικά ο Ιταλός θα αναμετρηθεί με τον Ράφα Ναδάλ.

Η πρόκριση του Μπερετίνι έχει ιστορική αξία, καθώς είναι ο πρώτος Ιταλός που φτάνει στην τετράδα του Grand Slam της Μελβούρνης.

Στους άλλους δύο προημιτελικούς, που θα γίνουν τα ξημερώματα, αναμετρώνται ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 4) με τον Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία, Νο 10) και ο Ντάνιελ Μεντβέντεφ (Ρωσία, Νο 2) με τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Καναδάς, Νο 9).

Bravo, Matteo 👏🇮🇹

Berrettini becomes the first Italian man in singles history to reach the final four at the Australian Open#AusOpen • #AO2022• #AOTennis pic.twitter.com/nMOeZg4zGt

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022