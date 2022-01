Δημοσιογράφος-ερευνητής, πολύ γνωστός στο Κιργιστάν χάρη στις έρευνές του για υποθέσεις διαφθοράς, κατηγορείται για «κατοχή ναρκωτικών», ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία, μερικές ημέρες μετά τη μετάδοση ρεπορτάζ του για ισχυρή πολιτική οικογένεια.

Ανησυχίες για καταστολή

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες περί εκστρατείας καταστολής των ΜΜΕ από τον νέο πρόεδρο της κεντρασιατικής πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, τον Σαντίρ Ζαπάροφ, η θητεία του οποίου έχει ήδη σημαδευτεί από τις συλλήψεις πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής και την αύξηση των ελέγχων σε οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων.

Ο Μπόλοτ Τεμίροφ (η στιγμή της σύλληψής του στη φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του καναλιού του στην πλατφόρμα YouTube.

Περίπου 200 υποστηρικτές του, ανάμεσά τους αρκετοί συνάδελφοί του, συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή μπροστά στην έδρα του υπουργείου Εσωτερικών και ορισμένοι αξίωσαν να παραιτηθεί ο υπουργός.

This shouldn’t be happening. A courageous investigative journalist, @vahoel detained just two days after his investigation about suspicious schemes involving relatives of Kamchybek Tashiev, the chairman of the GKNB (State Committee for National Security). https://t.co/Vn3otje9zv — Kubat Kasymbekov (@Kubat_Kasymbek) January 22, 2022

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αυθημερόν, η αστυνομία της Μπισκέκ, της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι ο κ. Τεμίροφ και ο συνάδελφός του Μπόλοτ Ναζάροφ συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν δίωξη για «κατοχή παράνομων ναρκωτικών».

Να ερευνηθεί τάχιστα

Αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.

Σε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε την ώρα της σύλληψής του, ο Μπόλοτ Τεμίροφ τόνισε πως πιστεύει ότι αστυνομικοί τού «φύτεψαν» ναρκωτικά σε μια τσέπη.

Bolot Temirov, a #journalist, was detained in #Bishkek.They allegedly found drugs in his possession. All equipment and cameras have been seized.

The detention was carried out by Alpha Special forces

In the video, he says «I was framed»#kyrgyzstan pic.twitter.com/PvhOmHT6ln — Aigerim Turgunbaeva (@AigiTurgunbaeva) January 22, 2022

Η Νορβηγική Επιτροπή του Ελσίνκι, ΜΚΟ που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίωσε από την πλευρά της μέσω Twitter η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί τάχιστα, «για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εικασία ότι οι αρχές καταστέλλουν τα μέσα ενημέρωσης που ερευνούν υποθέσεις διαφθοράς στο κορυφαίο επίπεδο».

Η σύλληψη και οι απαγγελίες κατηγοριών σε βάρος του δημοσιογράφου ακολουθούν ρεπορτάζ που προβλήθηκε από το κανάλι του στο YouTube για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας από τον τομέα των καυσίμων συγγενούς του Καμτσίμπεκ Τασίεφ, του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλείας του Κιργιστάν, που ανέλαβε τα καθήκοντά του, όπως και ο νυν αρχηγός του κράτους, μετά τις ταραχές του 2020.

Ο πρόεδρος Ζαπάροφ από την πλευρά του διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως θα φροντίσει η έρευνα να είναι «δίκαιη», ταυτόχρονα όμως υποσχέθηκε να υποστηρίξει τον κ. Τασίεφ, σύμμαχό του επί μακρόν.

#Kyrgyzstan journalist @vahoel says security forces put illegal narcotics in his pocket. https://t.co/QZgDpC6tZs — Steve Herman (@W7VOA) January 23, 2022

«Ο Καμτσίμπεκ (Τασίεφ) έχει εξηγήσει λεπτομερώς (…) ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι εντελώς ανυπόστατες», τόνισε.

Η πιο ασταθής χώρα

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Τασίεφ αρνήθηκε ότι η Επιτροπή Ερευνας, της οποίας ηγείται, επηρέασε την έρευνα της αστυνομίας για τον Μπόλοτ Τεμίροφ.

«Δεν μπλέχτηκα ποτέ στη διαφθορά (…) αυτή είναι η θέση που επέλεξα όλη μου τη ζωή», είπε ακόμη.

Το Κιργιστάν των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων χαρακτηρίζεται η πιο ασταθής χώρα της περιοχής πολιτικά.

In #Kyrgyzstan, when a politician is imprisoned, the population still endures, and when a journalist is imprisoned, the people quickly boil over.#Bishkek https://t.co/zY5r7Ztol8 — Nurbek Una (@NurbekUna) January 23, 2022

Οι τρεις από τις έξι προσωπικότητες που κυβέρνησαν τη χώρα μετά την ανεξαρτησία της όταν έπεσε η άλλοτε ΕΣΣΔ, πριν τριάντα χρόνια και πλέον, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά το 2005, έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, του νεποτισμού και της εκλογικής νοθείας.

Πηγή: ΑΠΕ