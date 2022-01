Τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όλες της Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθαριστεί και παραμένουν άδεια καθώς τα καταστήματα πασχίζουν να τα ξανεγεμίσουν γρήγορα με τα απαραίτητα καθημερινά προϊόντα όπως γάλα, ψωμί, κρέας, σούπες σε κονσέρβες και προϊόντα καθαρισμού.

Οι δυσαρεστημένοι καταναλωτές έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, με αναρτήσεις στις οποίες εκφράζουν την απογοήτευσή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Twitter από άδεια ράφια σε διάφορα καταστήματα αλυσίδων όπως Trader Joe, Giant Foods και Publix, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CNN.

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και με προβλήματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να μην έχουν τη βελτίωση που περίμεναν. Αντιθέτως, τώρα έρχονται αντιμέτωπα με νέες αποτυχίες.

Up next at 5: Empty store shelves.

My brother in Philadelphia sent me these pics of his Trader Joe’s just yesterday. pic.twitter.com/sKlxkd8AiZ

— Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) January 11, 2022