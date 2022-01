Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, ο Ράφαελ Ναδάλ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του πρωτάρη σε τελικό ATP Tour Μαξίμ Κρέσι και να κατακτήσει τον τίτλο στο 250άρι της Μελβούρνης.

Έτσι, για 19η συνεχόμενη σεζόν ο θρυλικός ισπανός τενίστας κατακτά τουλάχιστον ένα τουρνουά της ATP.

Χρειάστηκε 1 ώρα και 47 λεπτά για να φθάσει ο Ναδάλ στη νίκη επί του Αμερικανού, κάτι που τελικά κατάφερε, καθώς με 2-0 σετ πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του τον 89ο τίτλο της καριέρας του.

Το No 112 της παγκόσμιας κατάταξης αποδείχθηκε σκληρό καρύδι στο πρώτο σετ. Αρνήθηκε στον Ναδάλ πέντε φορές να του κάνει break, με τον Ισπανό να έχει τα θεματάκια του στο σερβίς (3 διπλά λάθη και 59% πρώτο σερβίς).

Ο Κρέσι οδήγησε το σετ στο tie break, όπου είχε set point (6-5) ύστερα από διπλό λάθος του Ισπανού. Τελικά ο Ναδάλ έκανε ένα σερί 3-0 και με 8-6 κέρδισε το tie break και το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, αν και ο Αμερικάνος στο 1-1 κατάφερε να κάνει το break, ο Ναδάλ επέστρεψε, πήρε πίσω το break και ακολούθησε και δεύτερο στο 4-3, για να σερβίρει στη συνέχεια για τη νίκη και τον τίτλο.

The legend grows 🙌@RafaelNadal claims ATP title No. 89, 7-6 6-3 over Maxime Cressy. #MelbourneTennis pic.twitter.com/T9HKezzAt3

— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022