Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μια καντίνα, την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, στην πόλη Τσονγκίνγκ στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, και πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου. Το επίσημο πρακτορείο Νέα Κίνα μετέδωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλοί εργαζόμενοι έτρωγαν το μεσημεριανό τους τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, παγιδεύοντας στα συντρίμμια 27 από αυτούς. Όλοι οι εγκλωβισμένοι έχουν πλέον ανασυρθεί.

Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Γουλίνγκ που απέχει 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Τσονγκίνγκ.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται ένα σύννεφο σκόνης πάνω από τα συντρίμμια και άνθρωποι να προσπαθούν να βγάλουν τους εγκλωβισμένους. Σε άλλες εικόνες, πυροσβέστες εξετάζουν τους τοίχους που απέμειναν και γερανοί σηκώνουν τις πλάκες του μπετόν.

#Explosion leaves at least 20 people trapped at a govt office in #Chongqing #China.

The cause for the explosion remains unknown. pic.twitter.com/Gls6pnSL7w

— Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) January 7, 2022