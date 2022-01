H Aστυνομία στην Ολλανδία προσπάθησε, με κλομπ και ασπίδες, να διαλύσει μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Άμστερνταμ για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων του lockdown για την COVID-19, αλλά και κατά των εμβολιασμών.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χαλσεμα εξέδωσε μία έκτακτη διάταξη, δίνοντας την εντολή στην Αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη στην κεντρική πλατεία του Μουσείου, μετά την παραβίαση από τους διαδηλωτές μίας απαγόρευσης των δημοσίων συγκεντρώσεων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος εξάπλωσης των μολύνσεων από την COVID-19.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκες και δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ αγνόησαν μία εντολή να μην πραγματοποιήσουν πορεία και κινήθηκαν κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου, παίζοντας μουσική και κρατώντας κίτρινες ομπρέλες, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους, στα μέτρα της κυβέρνησης.

In #Amsterdam, #Netherlands, a massive #protest is taking place over the #Covid restrictions and the rigorous #lockdown that companies have been subjected to for several weeks. The rally was prohibited, yet an estimated 25.000 people are attending nevertheless. pic.twitter.com/c4WRk2raRh

