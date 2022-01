Βασικός σε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της σεζόν, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα (18:30) στο Λονδίνο για το μεγάλο ντέρμπι με την Τσέλσι, ο Κώστας Τσιμίκας!

Ο Άντριου Ρόμπερτσον αντίκρισε την κόκκινη κάρτα απέναντι στην Τότεναμ και του επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών.

Ο Σκωτσέζος έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινής του, στα δύο παιχνίδια με τη Λέστερ για Κύπελλο και πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει πως έχει ακόμα μία αναμέτρηση.

Έτσι, ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αρπάξει από τα… μαλλιά ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία που θα του δώσει ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος πάντως από την πλευρά του θα απουσιάσει, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο «Τσίμι» θα δώσει το «παρών» σε ένα από τα πιο μεγάλα παιχνίδια της σεζόν, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον φετινό νικητή της Premier League.

Ο Τσιμίκας θα έχει έτσι την ευκαιρία να δώσει συνέχεια σε μια ονειρική σεζόν που διανύει. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κάνει πραγματικότητα το “living the dream”.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν και πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας ζει το όνειρο του, παίζοντας σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει τον Τσιμίκα να νιώθει ευλογημένος στο Νησί. Η μεγάλη εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ στο πρόσωπο του, είναι ακόμα ένα δείγμα.

Ο Γερμανός τεχνικός δείχνει να μην έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει εκτός τον Ρόμπερτσον και να ρίξει στη μάχη τον Έλληνα άσο, κάτι που τον έχει βγάλει και ασπροπρόσωπο τις περισσότερες φορές, από τη στιγμή που στα εννιά από τα έντεκα παιχνίδια που έχει ξεκινήσει φέτος βασικός, η Λίβερπουλ έχει φύγει από το γήπεδο με τη νίκη.

Παράλληλα, ο «Τσίμι» έχει να θυμάται και την τρομερή του εμφάνιση στις αρχές της σεζόν, στην αναμέτρηση με την «Μπέρνλι» στο «Άνφιλντ» για τη 2η αγωνιστική της Premier League, όταν έδωσε την πρώτη του ασίστ και αναδείχθηκε ο MVP της αναμέτρησης.

Superb once again. Kostas came into the team and didn’t miss a beat. pic.twitter.com/VesSzz0SV4

Ήταν και το παιχνίδι, μετά το οποίο πολλοί είχαν πει ότι ο «Τσίμι» θα έκανε καιρό να κάνει την επανεμφάνιση, καθώς ο Άντι Ρόμπερτσον ήταν έτοιμος να μπει ξανά στη δράση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ωστόσο, μίλησε. Και το έκανε με τα πόδια.

Ο Κλοπ του έδωσε νέα ευκαιρία απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και ο «Τσίμι» την άρπαξε από τα… μαλλιά. Εκπληκτικός και πάλι, έχοντας μάλιστα συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ, καθώς από δικά του κόρνερ ήρθαν τα δύο τελευταία τέρματα της Λίβερπουλ.

Crosstas Tsimikas είναι και το παρατσούκλι που του έχουν βγάλει οι «κόκκινοι» φίλαθλοι, οι οποίοι τον αποθεώνουν σε κάθε ευκαιρία, δείχνοντας του συνεχώς την αγάπη που του τρέφουν.

Συνολικά φέτος, ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει μέσα στη σεζόν 14 συμμετοχές και 2 ασίστ, έχοντας ακόμα ένα ολόκληρο μισό για να φτιάξει περισσότερο τα νούμερα του με τους «κόκκινους». Μάλιστα, κόντρα στη Λέστερ ήταν η πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα, που η Λίβερπουλ δέχτηκε γκολ με τον Τσιμίκα μέσα.

Kostas Tsimikas is still yet to concede a goal while on the pitch for Liverpool in the Premier League.

Big game for the Greek Scouser today 💪 pic.twitter.com/pqqREhP9aP

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) December 28, 2021