Το Four Four Two έκανε γνωστή την λίστα με τους κορυφαίους πενήντα προπονητές για το 2021.

Σε αυτή το γνωστό περιοδικό δίνει την πρώτη θέση στον Πεπ Γκουαρντιόλα, με την τριάδα να συμπληρώνουν οι Τούχελ, Κλοπ και στην τέταρτη θέση να βρίσκεται ο Κόντε.

Μάλιστα στην 50η θέση της λίστας βρίσκεται ο Τσάβι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από το Κατάρ για να αναλάβει την ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει για την θέση που τοποθέτησαν τους προπονητές στην λίστα οι συντάκτες του περιοδικού και της ιστοσελίδας, έλαβαν υπόψη τους και το τι πέτυχαν την χρονιά που φεύγει.

Αναλυτικά οι 50 κορυφαίοι προπονητές:

50. Xavi (Barcelona)

49. Djamel Belmadi (Algeria)

48. Sean Dyche (Burnley)

47. Rafa Benitez (Everton)

46. Marcelino (Athletic Bilbao)

45. Roberto De Zerbi (Shakhtar Donetsk)

44. Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers)

43. Patrick Vieira (Crystal Palace)

42. Ivan Juric (Torino)

41. Giovanni van Bronckhorst (Rangers)

40. Thomas Frank (Brentford)

39. Steve Clarke (Scotland)

38. Urs Fischer (Union Berlin)

37. Christophe Galtier (Nice)

36. Luciano Spalletti (Napoli)

35. Tite (Brazil)

34. Marcelo Gallardo (River Plate)

33. Christian Streich (SC Freiburg)

32. Graham Potter (Brighton)

31. Massimiliano Allegri (Juventus)

30. Mikel Arteta (Arsenal)

29. Maurizio Sarri (Lazio)

28. Zinedine Zidane (N/A)

27. Simone Inzaghi (Inter Milan)

26. Didier Deschamps (France)

25. Luis Enrique (Spain)

24. Brendan Rodgers (Leicester City)

23. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

22. Stefano Pioli (AC Milan)

21. Lionel Scaloni (Argentina)

20. Julen Lopetegui (Sevilla)

19. Ralf Rangnick (Manchester United)

18. Marcelo Bielsa (Leeds United)

17. Steven Gerrard (Aston Villa)

16. David Moyes (West Ham)

15. Marco Rose (Borussia Dortmund)

14. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

13. Unai Emery (Villarreal)

12. Erik ten Hag (Ajax)

11. Kasper Hjulmand (Denmark)

10. Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain)

9. Gareth Southgate (England)

8. Julian Nagelsmann (Bayern Munich)

7. Diego Simeone (Atletico Madrid)

6. Roberto Mancini (Italy)

5. Hans-Dieter Flick (Germany)

4. Antonio Conte (Tottenham)

3. Jurgen Klopp (Liverpool)

2. Thomas Tuchel (Chelsea)

1. Pep Guardiola (Manchester City)