Culture Live

Το Time ξεχώρισε τις 10 κορυφαίες ταινίες της χρονιάς - Ποια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας;

Από το «The Power of the Dog» στο «Summer of Soul» και το «Passing». Ποιες ταινίες έκαναν τη διαφορά τη χρονιά που μας πέρασε;