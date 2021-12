Ο τυφώνας Ράι, ο πιο ισχυρός που έχει πλήξει φέτος τις Φιλιππίνες, ξερίζωσε δέντρα, προκάλεσε την κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης αλλά και πλημμύρες σε πολλά χωριά του αρχιπελάγους, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 νεκρούς.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους χθες Πέμπτη λόγω του τυφώνα και περίπου 18.000 εξακολουθούν να παραμένουν σε καταλύματα σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών των Φιλιππίνων.

Εξαιτίας του τυφώνα έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες σε κάποιες περιοχές, ενώ ξηλώθηκαν και στέγες κτιρίων.

PLEASE HELP, Philippines. Loboc, Bohol UNDER WATER. People are on the Rooftops. #odette #typhoon #Rai #Flood #storm pic.twitter.com/pu00BDAuTn

— marnellee (@ajeromarnel) December 16, 2021