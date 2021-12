Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, ήταν σαφής όταν ερωτήθηκε. Τα μέτρα για τον κοροναϊό χαλαρώνουν. Μάλιστα στις κόκκινες περιοχές πλέον θα επιτρέπονται ξανά τα όργια αλλά με μέγιστο όριο τα 25 άτομα λόγω Covid.



Όλα ξεκίνησαν από μια συνέντευξη που έδωσε η πρωθυπουργός της χώρας κ. Άρντερν στο κανάλι TVNZ και στην εκπομπή Seven Sharp. Εκεί η κ. Άρντερν ανακοίνωσε ότι η άρση των μέτρων θα είναι σταδιακή και θα θυμίζει τους φωτεινούς σηματοδότες ανά περιοχές.

Δηλαδή κάποιες θα είναι πράσινες και θα είναι πλήρως ελεύθεροι οι πολίτες και οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι, κάποιες περιοχές θα είναι πορτοκαλί και θα είναι απαραίτητη η μάσκα παντού και οι αποστάσεις και κάποιες περιοχές θα είναι κόκκινες στις οποίες θα επιτρέπεται η συγκέντρωση σε μπαρ και εστιατόρια μέχρι 25 άτομα.

Τότε κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξης οι παρουσιαστές ρώτησαν με χιούμορ, την πρωθυπουργό αν η χαλάρωση των μέτρων αφορά και τις σεξουαλικές συνευρέσεις πολλών ατόμων και εκείνη αστειεύτηκε λέγοντας πως η εισαγωγή «εμβολιαστικών διαβατηρίων» σημαίνει ότι το «Tinder Liaisons» και τα ραντεβού, μπορούν να ανοίξουν ξανά.



Και πριν προλάβουν να ρωτήσουν κάτι άλλο η Τζασίντα Άρντερν τους αποστόμωσε: «Δεν είναι αυστηρά ενσωματωμένο στους νέους κανόνες αλλά μέχρι 25 άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε όργιο στις κόκκινες περιοχές», είπε και οι παρουσιαστές έμειναν ξεροί. Δεν ήξεραν εάν έπρεπε να γελάσουν ή όχι.

