Τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αναγκαστεί να στερηθεί ο Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο έλληνας σούπερ σταρ μπήκε σε καθεστώς υγειονομικού πρωτοκόλλου και ασφάλειας λόγω κορoναϊού, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για την αναμέτρηση με τους Πέισερς στο Μιλγουόκι (16/12).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα απουσιάσει από τον αγώνα των Μπακς με την ομάδα της Ιντιάνα, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μείνει στα πιτς τουλάχιστον 10 ημέρες.

Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστουγεννιάτικος αγώνας με τους Σέλτικς υπάρχει κίνδυνος να διεξαχθεί δίχως τη… λάμψη του Greek Freak.

Τη φετινή σεζόν ο Γιάννης μετρά 27 πόντους, 11,6 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,6 μπλοκ ανά παιχνίδι σε 26 συμμετοχές, οδηγώντας τα Ελάφια στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18-11.

Τον τελευταίο διάστημα επικρατεί μεγάλη ανησυχία στα παρκέ του NBA, με τον κοροναϊό να διασπείρεται ταχύτατα. Τρανό παράδειγμα οι Σικάγο Μπουλς, με τα ματς της ομάδας του Ντόνοβαν να αναβάλλονται.

