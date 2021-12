Ελλάδα

Κάλεσμα διαμαρτυρίας για τη νέα γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη

«Συγκεντρωνόμαστε βράδυ που τόσες θηλυκότητες μας έχουν μάθει να το φοβόμαστε. Συγκεντρωνόμαστε για να ενώσουμε την οργή μας και να φωνάξουμε μέχρι να κλείσουν οι φωνές μας» σημειώνει η φεμινιστική συλλογικότητα «Sabbat – Burn the Rich Not the Witch».