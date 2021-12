Περισσότεροι ήταν οι πολίτες που έκαναν την πρώτη δόση στη χώρα μας αυτή την εβδομάδα, παρά ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους ενώ την ίδια στιγμή το εμβολιαστικό πρόγραμμα βρίσκεται και πάλι στο peak του.

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο χάρτη του ECDC για αυτή την εβδομάδα, οι εμβολιασμοί με πρώτη δόση τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στην κατηγορία των πολιτών άνω των 60 ετών ξεπέρασαν τους εμβολιασμούς με δεύτερη δόση, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε και ο εμβολιασμός με την αναμνηστική δόση.

Στον ανανεωμένο διαδραστικό χάρτη του ECDC, η χώρα δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει το βαθύ πράσινο χρώμα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία ή ή Ισπανία.

Το ECDC αναφέρει πως το 67% των πολιτών επί του γενικού πληθυσμού έχει κάνει την πρώτη δόση.

Όσον αφορά τις δύο δόσεις το ποσοστό αυτό φτάνει το 62,8%, ενώ αναμνηστική δόση έχει κάνει το 18,3%.

Η διαφορά σε σχέση με τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο είναι πως πλέον οι πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι περισσότεροι από εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, πράγμα που σημαίνει πως στο διάστημα αυτό χιλιάδες πολίτες επισκέφτηκαν το εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής τους, έκαναν την πρώτη δόση και τώρα αναμένουν να περάσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να θεωρηθούν πλήρως εμβολιασμένοι.

Εκτός από τους αναθεωρημένους χάρτες του ECDC, οι αριθμοί των ραντεβού της τελευταίας εβδομάδας αποδεικνύουν την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος.

