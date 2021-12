Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι της Λαττάκειας, στη δυτική Συρία, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πρόκειται για σπάνια επίθεση του Ισραήλ εναντίον εγκατάστασης στρατηγικής σημασίας στη Συρία.

«Περί τις 01:23 σήμερα (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με πολλούς πυραύλους να βάζουν στο στόχαστρο χώρο απόθεσης εμπορευματοκιβωτίων στο εμπορικό λιμάνι της Λαττάκειας».

Ο βομβαρδισμός προκάλεσε πυρκαγιά «σε ορισμένο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων» χωρίς πάντως να προκαλέσει θύματα, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις συριακές ένοπλες δυνάμεις στο SANA.

#Israel bombed #Syria’s food imports tonight at the port in Latakia. The Zionist entity is our eternal enemy. It is the womb of terror and all that all that is ugly in this world. pic.twitter.com/7ukpqj5tr4

— Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) December 7, 2021