Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το κρίσιμο παιχνίδι με την Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πέμπτη αγωνιστική του Europa Conference League.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Πασχαλάκης, με τους Σίντκλεϊ, Κρέσπο, Βαρέλα και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας. Κούρτιτς και Εσίτι θα είναι στα χαφ, με τον δεύτερο να παίρνει τη θέση του Σβαμπ ενώ οι Μπίσεσβαρ, Ελ Καντουρί και Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα βρίσκονται πίσω από τον Άκπομ.

Στον πάγκο: Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Μιχάι, Λύρατζης, Σβαμπ, Τσιγγάρας, Μουργκ, Μιτρίτσα, Σφιντέρσκι, Κούτσιας.

#Starting11 Our starting line up for the game against @SKSlovan at Tehelne Pole #SKSBPAOK #UECL #PreGame @europacnfleague pic.twitter.com/cPEdlH9pua

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 25, 2021