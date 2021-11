Ένα ακόμη παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος φέτος ήταν… επεισοδιακό και οδηγήθηκε σε αναβολή.

Ο λόγος για την αναμέτρηση της Λυών με τη Μαρσέιγ, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, διότι ένας οπαδός πέτυχε τον Παγιέ στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, την ώρα που ο Γάλλος άσος κατευθυνόταν προς το κόρνερ.

Μετά από δύο ώρες αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, ενώ ο οπαδός που προέβη σε αυτή την απαράδεκτη πράξη συνελήφθη από τις Αρχές.

«Με κλειστό κύκλωμα 350 καμερών θα ήταν αδύνατο να μην εντοπιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητικός ηγέτης των «λιονέ», Ζαν Μισέλ – Ολάς.

Dimitri Payet being struck with an object thrown from the crowd… another embarrassing and disgusting incident in ligue 1 this season #LyonOM pic.twitter.com/g0iSSSe79Y

— Matthew Bauer (@mattbauer__5) November 21, 2021