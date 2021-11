Η Χέρτα υπέστη ακόμα μία ήττα φέτος στην Bundesliga, αυτή τη φορά στο ντέρμπι του Βερολίνου από την Ούνιον (20/11) με 2-0.

Μετά την λήξη του αγώνα, μάλιστα, περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη τους παίκτες των φιλοξενούμενων, που πήγαν να απολογηθούν στους οπαδούς τους για την νέα κακή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, όταν ο Ντάβιντ Ζέλκε έδωσε την φανέλα σε έναν φίλο της ομάδας ως ένδειξη συγγνώμης, αυτός εξαγριωμένος την πέταξε πίσω, προκαλώντας αμηχανία σε όσους βρίσκονταν εκεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι παίκτες της Χέρτα να αποχωρήσουν άρον-άρον από την κερκίδα.

Να σημειωθεί ότι η «Μεγάλη Κυρία», παρά τις ακριβές μεταγραφές που έκανε φέτος, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, καθώς είναι μόλις 4 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Most striking image from the Berlin derby last night.

Hertha’s Davie Selke throws his shirt to a fan after their 2-0 defeat to Union.

The fan throws it straight back at him. pic.twitter.com/0yiVrK0Szu

