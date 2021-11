Μπαρ, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια στην Ιρλανδία, από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου θα υποχρεούνται να κλείνουν νωρίτερα, έως τα μεσάνυχτα, ενώ οι αρχές θα εντείνουν τους αναμνηστικούς εμβολιασμούς σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να καταπολεμήσει την αναζωπύρωση των κρουσμάτων της Covid-19 στον πληθυσμό της χώρας, συντριπτικό μέρος του οποίου έχει εμβολιαστεί, ανακοίνωσε σήμερα το κυβερνών κόμμα.

Πριν από τρεις μήνες, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της να άρει σχεδόν όλους τους περιορισμούς κατά της πανδημίας μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, αλλά οι αριθμοί μολύνσεων έκτοτε αυξήθηκαν ξανά, φθάνοντας σε επίπεδα κοντά στα ρεκόρ που καταγράφονταν τον περασμένο Ιανουάριο, παρόλο που πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι πλέον εμβολιασμένο.

Από την Πέμπτη, νυχτερινά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια πρέπει να κλείνουν μέχρι τα μεσάνυχτα και θα υπάρχει σύσταση για τηλεργασία, σε όποιες δουλειές αυτό είναι εφικτό, ανέφερε το κόμμα Φιάνα Φέιλ του πρωθυπουργού, Μίχολ Μάρτιν, σε ανάρτηση στο Twitter.

