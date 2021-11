Στιγμές πανικού υπήρξαν στο νοσοκομείο της Λουιζιάνας στις ΗΠΑ όταν εισέβαλε στο κτίριο ένα εξαγριωμένο ελάφι, το οποίο μάλιστα ανέβηκε και στον πρώτο όροφο από τις κυλιόμενες σκάλες.

Το ελάφι μπήκε στο νοσοκομείο Our Lady of the Lake στο Μπατόν Ρουζ από μια ανοιχτή πόρτα και άρχισε να σκοντάφτει στο ολισθηρό πάτωμα, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Το ελάφι, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ανέβηκε στην κυλιόμενη σκάλα φθάνοντας στον επάνω όροφο, όπου τελικά το σταμάτησαν άτομα της ασφάλειας. Το ελάφι τραυματίστηκε και γι’ αυτό χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο σε φορτηγό από το Τμήμα Άγριας Ζωής και Αλιείας της Λουιζιάνας.

Το ζώο χρειάστηκε να υποβληθεί σε ευθανασία λόγω των σοβαρών τραυμάτων του, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να χτυπήθηκε από όχημα πριν μπει στο κτίριο.