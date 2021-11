Ιστορία έγραψαν ο Γκουάνγιου Ζου και η Alfa Romeo. Ο 22χρονος θα βρίσκεται στο πλευρό του Βάλτερι Μπότας την επόμενη σεζόν και θα γίνει ο πρώτος Κινέζος που θα τρέξει ως βασικός οδηγός μιας ομάδας της Formula 1.

Η ιταλική εταιρεία θα αλλάξει εντελώς το οδηγικό της δίδυμο, καθώς μετά την αποχώρηση του Κίμι Ραϊκόνεν, ούτε ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι θα συνεχίσει πίσω από το τιμόνι, με την εξέλιξη αυτή να ανοίγει τον δρόμο στον Ζου για να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αποτελέσει μέρος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι δύο πλευρές είχαν «συνδεθεί» και κατά το παρελθόν, με τις υπογραφές εν τέλει να… πέφτουν σήμερα, με τον 22χρονο ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα στη Formula 2.

