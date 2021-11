Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, καθώς παρά τη τιμωρία από τη FIA και την εκκίνηση από την 10η θέση στον αγώνα, κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και τον Μαξ Φερστάπεν, τρεις «στροφές» πριν το τέλος της σεζόν.

Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τελευταίος στο sprint race του Σαββάτου, ωστόσο μπόρεσε μέσα σε 24 γύρους να φτάσει μέχρι την πέμτπη θέση, αλλά δεν σταμάτησε εκεί καθώς στον αγώνα της Κυριακής πέρασε πρώτος την καρό σημαία μετά από απίστευτη μάχη με τον Ολλανδό της Red Bull, κάνοντας το κρίσιμο προσπέρασμα στον 59ο γύρο.

Συνολικά ο Χάμιλτον έκανε 25 προσπεράσεις, με τον δεύτερο Ραϊκόνεν να έχει 19 και τον Λάντο Νόρις να κλείνει την πρώτη τριάδα με 13.

Lewis Hamilton completed an incredible 25 overtakes during the #BrazilGP weekend! 😮👏

#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT @cryptocom pic.twitter.com/EybSN0X2CP

— Formula 1 (@F1) November 16, 2021