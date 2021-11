«Όπως όπως να γλυτώσουμε», «Ποδοπατημένοι»: Άνθρωποι να σωριάζονται αναίσθητοι, κόσμος να προσπαθεί να διαφύγει προς την έξοδο….

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld την Παρασκευή, στο Χιούστον, με την αστυνομία να ανακοινώνει την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας του ράπερ Τράβις Σκοτ στο Χιούστον, που συνέβη το δυστύχημα.

Λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα, το πλήθος του φεστιβάλ άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς, μετά οι άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται, να χάνουν τις αισθήσεις τους, κάτι που προκάλεσε περαιτέρω πανικό, ανέφεραν οι αρχές.

Ο 24χρονος Ραούλ Μάρκες είπε ότι είδε πολλούς να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ποτών και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Ενθουσιάστηκαν και απλώς χόρευαν, και μετά όλα ξέφυγαν από τον έλεγχο και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, κάποιοι έχαναν τις αισθήσεις τους εδώ κι εκεί», περιέγραψε. «Κάποιοι δεν τους ένοιαζε, πατούσαν πάνω τους, ήταν μια τρέλα».

#ASTROWORLDFest, people asking for help and to stop the showpic.twitter.com/x5Pmhryp5G — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Τρόι Φίνερ δήλωσε πως το τμήμα του ξεκίνησε μια ποινική έρευνα που ανέλαβαν ντετέκτιβ των τμημάτων ανθρωποκτονιών και δίωξης ναρκωτικών μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι κάποιος από το κοινό «έκανε ενέσεις σε άλλους ανθρώπους με ναρκωτικές ουσίες».

Ο δήμαρχος του Χιούστον Σιλβέστερ Τέρνερ είπε σε δημοσιογράφους το βράδυ του Σαββάτου ότι οι οκτώ νεκροί ήταν ηλικίας 14 έως 27 ετών, και 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 13 από τους οποίους εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Νωρίτερα οι αρχές τόνισαν ότι περισσότερα από 300 άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο για τραυματισμούς, πολλοί με μώλωπες.

#Houston #Texas #astroworldfestival concert par la suite annulé de #TravisScott, rappeur.1mouvement de panique, la foule se tasse,se compresse et brise la vie d’au moins 8 personnes (DCD),17 fans à l’hôpital dont 11 arrêts cardiaques. Show must go on pendant que certains meurent. pic.twitter.com/3KjS9nsycI — Milenkovic (@Milenko92836934) November 6, 2021

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε λίγο μετά το συμβάν, έξω από το πάρκο NRG, όπου έγινε η συναυλία, δήλωσε ότι 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή.

«Άνθρωποι στο έδαφος»

«Οι άνθρωποι προσπαθούσαν όπως όπως να γλυτώσουν, ποδοπατήθηκαν και όταν κατάφερα να βγω σπρώχνοντας, είδα ανθρώπους στο έδαφος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Λόγκαν Μόρις.

Συνολικά, σχεδόν 50.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ Astroworld όπου είχαν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 360 αστυνομικοί και 240 φρουροί ασφαλείας.

«Εδώ και 30 χρόνια που πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις σε αυτή την πόλη ή σε δομές της κομητείας, ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο», είπε στο CNN ο δήμαρχος του Χιούστον, Σιλβέστερ Τέρνερ.

«Θέλουμε πλήρη αναφορά για τι συνέβη», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι διοργανωτές και αυτόπτες μάρτυρες ανακρίνονται αυτή τη στιγμή.

Fans just broke through the fence to get into #AstroWorldpic.twitter.com/mpi70ZzTOs — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

«Οι σκέψεις μας είναι με την μεγάλη οικογένεια του φεστιβάλ απόψε, ειδικά με αυτούς που χάσαμε και τα αγαπημένα τους πρόσωπα», είπαν οι διοργανωτές της συναυλίας.

Ο Αμερικανός ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος άνοιξε το φεστιβάλ Astroworld το 2018, είπε ότι είναι «απόλυτα συντετριμμένος» σε μια ανακοίνωση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης, γεννημένος στο Τέξας, έχει προταθεί οκτώ φορές για τα βραβεία Grammy. Έχει ένα παιδί με την Κάιλι Τζένερ, μια από τις κόρες της οικογένειας Καρντάσιαν και σταρ τηλεοπτικών ριάλιτι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Houston Chronicle, ο Σκοτ διέκοψε επανειλημμένα την παράστασή του καθώς έβλεπε θεατές κοντά στη σκηνή να διατρέχουν κίνδυνο.

Εικόνες από το πάρκο NRG που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφάνιζαν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τις εξόδους, να περνούν απο πάνω και να γκρεμίζουν ανιχνευτές μετάλλων, μπροστά σε ολιγάριθμους φρουρούς ασφαλείας που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το πλήθος.

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζονταν να πέφτουν στο έδαφος, χωρίς να έχει καταστεί σαφές μέχρι στιγμής, αν κατά τη στιγμή εκείνη σκοτώθηκαν κάποια από τα θύματα.

Άλλα βίντεο δείχνουν διασώστες να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη σε θεατές που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους στην μέση του πλήθους, καθώς η συναυλία συνεχιζόταν.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του φεστιβάλ, που ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί χθες Σάββατο, ακυρώθηκε. Άλλοι καλλιτέχνες που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν το Σαββατοκύριακο ήταν οι ράπερ Τσιφ Κιφ και 21 Savage, καθώς και το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα Tame Impala.