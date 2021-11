Χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ συνέρρευσαν στο NRG Park στο Χιούστον του Τέξας για το μουσικό φεστιβάλ Astroworld.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ φεστιβάλ Astroworld που διεξαγόταν στο NRG Park του Χιούστον, στο Τέξας, όπου είχαν συρρεύσει χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή που υπέστησαν αρκετοί συμμετέχοντες.

Ασθενοφόρα και πυροσβέστες κλήθηκαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει.

Η τραγωδία που φέρεται να έχει συμβεί, έρχεται λίγες ώρες μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στο NRG Park, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει το φεστιβάλ.

Πολλοί συμμετέχοντες ποδοπατήθηκαν καθώς ο κόσμος έσπευδε να μπει μέσα στον συναυλιακό χώρο.

⚠🇺🇸 #URGENT : Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas #Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

The merch line at Travis Scott’s Astroworld festival 👀 pic.twitter.com/DNXD0ESo8i

Update on ASTROWORLD Festival (where I’m currently at):

Multiple deaths have been reported due to trampling, laced drugs and cardiac arrest.

I’m safe and so is my friend I came with.

Sending thoughts and prayers to the victims and their families. This is tragic.

— Sean Bessette (@Sean_Bessette) November 6, 2021