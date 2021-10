Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Αντίο ηλίθιοι Μόνη με τα όνειρά της Ασπρο πάτο Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες (μεταγλωττισμένη) Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Brutalia, Days of Labour Ραντεβού στο Παρίσι Κολέκτιβ Κοντορίτο (μεταγλωττισμένη) Digger Dune Gagarine Γεώργιος Καραϊσκάκης: Στα σύνορα του μύθου Ελληνικές Βραβευμένες Ταινίες - Slot-1 Ελληνικές Βραβευμένες Ταινίες - Slot-2 Ελληνικές Βραβευμένες Ταινίες - Slot-3 Ελληνικό Διαγωνιστικό Ελληνικό Διαγωνιστικό 2 Ελληνικό Διαγωνιστικό 3 Ελληνικό Διαγωνιστικό 4 Και οι δήμιοι πεθαίνουν Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Ερωτική επιθυμία Διεθνείς Βραβευμένες Ταινίες Διεθνείς Βραβευμένες Ταινίες Slot-2 Διεθνείς Βραβευμένες Ταινίες κινουμένων σχεδίων Διεθνείς Σπουδαστικές Βραβευμένες Ταινίες Εγκλωβισμένος Λούκα (μεταγλωττισμένη) Η ενσάρκωση του κακού Ο άνθρωπος του Θεού Η δική μας νύχτα Ανάμνηση Minamata No Time To Die Ο λαβύρινθος του Πάνα PAW Patrol: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Πολυτεχνείο Κβο βάντις Άιντα? Ο Ρον χάλασε (μεταγλωττισμένη) Ο Ρον χάλασε (με υπότιτλους) Shang-Chi και ο θρύλος των δέκα δαχτυλιδιών Short & Green Soul (μεταγλωττισμένη) Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη) Η τελευταία μονομαχία Η έβδομη σφραγίδα Η γυναίκα που έφυγε Δεν υπάρχει κακό Titane Ουγκέτσου Μονογκατάρι Venom 2 Δεν ακούμε τα τραγούδια Original Τίτλος Adieu les cons Alone with Her Dreams Another Round Around the World in 80 Days (dubbed) Bad Luck Banging or Loony Porn Brutalia, Days of Labour Charade Collective Condorito: The Movie (dubbed) Digger Dune Gagarine George Karaiskakis: On the borders of the myth Greek Awarded Films - Slot-1 Greek Awarded Films - Slot-2 Greek Awarded Films - Slot-3 Greek Competition Greek Competition 2 Greek Competition 3 Greek Competition 4 Hangmen Also Die! Identifying Features In the Mood for Love International Awarded Films International Awarded Films - Slot-2 International Awarded Films Animation International Student Awarded Films Love Trilogy: Chained Luca (dubbed) Malignant Man of God Mauvais Sang Memoria Minamata No Time To Die Pan's Labyrinth PAW Patrol: The Movie (dubbed) Polytechnique Quo Vadis, Aida? Ron's Gone Wrong (dubbed) Ron's Gone Wrong (subbed) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Short & Green Soul (dubbbed) The Croods: A New Age (dubbed) The Last Duel The Seventh Seal The Woman Who Ran There Is No Evil Titane Ugetsu monogatari Venom: Let There Be Carnage We no longer hear the songs Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ WEST CITY ΑΡΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική