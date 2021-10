Εικόνες καταστροφής και θανάτου έρχονται από την επαρχία Ριαζάν στη Ρωσία μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών PGUP Elastic. Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχουν 16 νεκροί.

Tο πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλείται το υπουργείο Έκτακτων Αναγκών, το οποίο επιβεβαιώνει 12 θανάτους, ενώ αναφέρει ότι τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

#BREAKING

🇷🇺⚡Death toll in gunpowder plant blast in central Russia rises to 16

ℹThe death toll in a gunpowder plant blast and fire in the Ryazan Region in central Russia has risen to 16 people and the bodies of 12 of them have been found. #Russia pic.twitter.com/yiRtTHOq2X

— Dailyaz (@dailyaz1) October 22, 2021