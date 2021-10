Ο Κέβιν Χέρτερ ήταν βασικό κομμάτι της περιφέρειας των Χοκς το 2021, βοηθώντας τους και στην πορεία τους στα playoffs. Εξαργύρωσε την καλή του παρουσία υπογράφοντας τετραετή πρόωρη επέκταση συμβολαίου, αξίας 65 εκατομμύρια δολαρίων.

Ο 23χρονος αντιλαμβάνεται πλήρως την αξία των χρημάτων του NBA, είτε πρόκειται για μεγαλύτερα είτε μικρότερα ποσά. Σε δηλώασεις του αναφέρθηκε στη δουλειά που κάνει η λίγκα στο μισθολογικό κομμάτι των παικτών.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Το ΝΒΑ κάνει καλή δουλειά στο να κάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ να μην μοιάζουν πολλά χρήματα. Για τον υπόλοιπο κόσμο, τους φίλους μου και την οικογένειά μου, ακόμα και το ένα εκατομμύριο είναι πολλά λεφτά. Προσπάθησα να έχω αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου καθ’ όλη τη διάρκεια. Είναι λεφτά που σου αλλάζουν τη ζωή».

Kevin Huerter: «The NBA does a good job of making $100 million seem like not a lot of money. To the rest of the world, my friends, my peers, my family, even $1 million is a lot of money. I tried to keep that in perspective throughout the whole thing. It’s life-changing money.»

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) October 19, 2021