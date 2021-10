Εξιτήριο πήρε εχθές, Κυριακή, από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, όπου νοσηλευόταν από την περασμένη εβδομάδα λόγω μιας λοίμωξης στο ουροποιητικό, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, ο 75χρονος εμφανίζεται να αποχωρεί από το νοσοκομείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς στα βίντεο, φοράει προστατευτική μάσκα, δείχνει αρκετά ευδιάθετος και αποχαιρετά φεύγοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ιατρικού κέντρου, που ήταν στο πλευρό του τις περασμένες μέρες.

Σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό του Μπιλ Κλίντον, Δρ Άλπες Αμίν, ο πρώην πρόεδρος θα επιστρέψει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και θα συνεχίσει την ανάρρωσή του λαμβάνοντας αντιβιοτικά. Ο πυρετός του έχει πέσει και τα λευκά αιμοσφαίρια έπεσαν επίσης σε φυσιολογικά επίπεδα, πρόσθεσε στην ανακοίνωση που έδωσε εχθές στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του Κλίντον.

Ο Κλίντον, πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ 1993-2001, είχε πολλά καρδιολογικά προβλήματα στο παρελθόν και έχει υποβληθεί δύο φορές σε επέμβαση, το 2004 και το 2010. Το γεγονός αυτό τον ώθησε να αλλάξει τη διατροφή του και να γίνει χορτοφάγος. «Τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά αν δεν είχα φάει τόσα χάμπουργκερ και μπριζόλες και αν είχα λιγότερο άγχος στη ζωή μου» είχε δηλώσει ο ίδιος σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

