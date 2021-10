Πρωτοφανείς σκηνές χάους προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Αττικής η κακοκαιρία «Μπάλλος».

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε και καλύφθηκε από το νερό στο σημείο της παλιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, κάτω από το ΚΠΙΣΝ. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο με τους επιβάτες να προσπαθούν να αποβιβαστούν, χωρίς -ευτυχώς- να σημειωθούν τραυματισμοί.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

— Thanassis Stavrakis (@TStavrak) October 14, 2021