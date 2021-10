Σοκάρουν τα πλάνα από τις στρατιωτικές επιδείξεις στη Βόρεια Κορέα που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, ενώπιον του Κιμ Γιονγκ Ουν και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Βορειοκορεάτες στρατιώτες, απέδειξαν τη σωματική τους δύναμη, σπάζοντας με γυμνά χέρια – ακόμη και με το κεφάλι, τούβλα και τσιμεντόλιθους ή ξαπλώνοντας πάνω σε σπασμένα γυαλιά και σιδερένια καρφιά.

Στο βίντεο που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση στη Βόρεια Κορέα, και αναμετέδωσαν διάφορα διεθνή ΜΜΕ, εμφανίζονται επίσης, στρατιώτες να δέχονται χτυπήματα με βαριοπούλες, να λυγίζουν σιδερόβεργες με το λαιμό τους και να σπάνε αλυσίδες.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

Σύμφωνα με τα βορειοκορεάτικα ΜΜΕ σκοπός της επίδειξης, ήταν να μάθουν οι εχθροί της χώρας πως οι στρατιώτες της «προστατεύουν την ειρήνη με σιδερένιες γροθιές».

Την προσοχή του διεθνούς Τύπου τράβηξαν οι πρόσφατες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν σε εκδηλώσεις για την επέτειο ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος στην Πιονγιάνγκ. Αρκετά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το BBC και το Reuters, επισήμαναν την αντισυμβατική στιλιστική επιλογή του… σανδαλιού με κάλτσα που έκανε ο 37χρονος την περασμένη Κυριακή, όταν εκφώνησε την καθιερωμένη ομιλία του στη Λαϊκή Συνέλευση.

Αρκετά συζητήθηκε όμως και η εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ηγέτη σε έκθεση αφιερωμένη στην άμυνα την Δευτέρα, αφού το κουστούμι του έδειχνε να «πλέει» πάνω στο εμφανώς αδυνατισμένο σώμα του.

Στην εκδήλωση αυτή, πάντως την παράσταση έκλεψε σύμφωνα με τη nypost.com, ένας άνδρας με εφαρμοστή γυαλιστερή μπλε στολή και καπέλο, που ξεχώριζε ανάμεσα στους στρατιωτικούς που πόζαραν με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, άνδρα με την γυαλιστερή μπλε στολή, ένας ειδικός του Middlebury Institute of International Studies στο Μόντερεϊ, ονόματι Τζέφρι Λούις, έγραψε σε ένα τουίτ ότι «μοιάζει με αλεξιπτωτιστή».

Άλλοι τον παρουσίασαν ως αντίπαλο δέος του Κάπτεν Αμέρικα.

During an exhibition of weapons system, a North Korean soldier went viral on social media for his outfit.

Social media users joked about his appearance and called him ‘North Korea’s Captain America’ pic.twitter.com/hoAhEWIM4H

— Hindustan Times (@htTweets) October 13, 2021