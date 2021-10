Η αιτία της αεροπορικής τραγωδίας στη Ρωσία, διελευκάνθηκε πριν λίγες ώρες.Ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου L-410, το οποίο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα κοντά σε πόλη στην περιοχή του Ταταρστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά, σταμάτησε να λειτουργεί, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιοχής Ρουστάμ Μινιχάνοφ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου από το Μενζελίνσκ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα το αεροπλάνο απογειώθηκε. Σε ύψος 70 μέτρων οι πιλότοι ανέφεραν ότι ένας από τους κινητήρες σταμάτησε να λειτουργεί και ζήτησαν άδεια για να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση», είπε ο Μινιχάνοφ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το αεροπλάνο προσπάθησε να αποφύγει να πέσει πάνω σε κατοικίες καθώς έχανε ύψος.

Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα Let L-410 Turbolet, το οποίο είναι ένα δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος μικρών αποστάσεων.

Το Ταταρστάν κήρυξε εθνικό πένθος για την αυριανή ημέρα.

