Υποδομές. Η κυριότερη προϋπόθεση της ανάπτυξης, του Νο1 στόχου κάθε οικονομίας, έχει μεταμορφωθεί ριζικά μέσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Αν κάποτε το διεθνές εμπόριο απαιτούσε πρώτα από όλα επαρκή και ποιοτικά οδικά δίκτυα, πλέον οι γέφυρες που χρειάζεται περισσότερο από όλες δεν έχουν υλική υπόσταση. Από το 5G μέχρι τον ψηφιακό εξορθολογισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) μετατρέπονται σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης. Και η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο σε αυτούς τους τομείς, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός της.

Κεντρικό ρόλο στα τεχνολογικά άλματα που πραγματοποιεί η χώρα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει διαδραματίσει ο Όμιλος ΟΤΕ – ένα επίτευγμα που του αναγνωρίστηκε με την απονομή του κορυφαίου βραβείου «ICT Company of the Decade» των φετινών Impact Business IT Excellence (BITE) Awards, για τη συμβολή του στη μετάβαση του κράτους, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το έργο του Ομίλου ΟΤΕ, που σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα, τον έχει καταστήσει συνεργάτη επιλογής στους τομείς του Digital και Cloud Transformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού και της ενέργειας.

Έργα με υλικά οφέλη για τον πολίτη

Στα σημαντικότερα έργα του Ομίλου ΟΤΕ για το ελληνικό δημόσιο συγκαταλέγονται έργα πνοής όπως η Άυλη Συνταγογράφηση, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός και πολλά ακόμη. Και όλα τους έχουν καταφέρει να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα των Eλλήνων πολιτών, διευκολύνοντας τη ζωή τους εν καιρώ πανδημίας – αλλά και σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Στα έργα ICT του Ομίλου ΟΤΕ για το ελληνικό δημόσιο που αξίζουν αναφοράς συμπεριλαμβάνονται σίγουρα και εκείνα που αφορούν τις λεγόμενες «Έξυπνες Πόλεις», όπως για παράδειγμα τα έργα Έξυπνης Στάθμευσης για ανθρώπους με αναπηρία στα Χανιά, Έξυπνης Διαχείρισης Υδάτων στη Μονεμβασιά και Έξυπνης Διαχείρισης της Κίνησης στο πεζοδρομημένο κέντρο της Λάρισας.

Υποστηρίζοντας την αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Με τη βοήθεια του Ομίλου ΟΤΕ, υλοποιήθηκαν εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα, που επέτρεψαν στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας να κάνει το βήμα προς τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Από τη δημιουργία του υπερσύγχρονου Data Center της Coca Cola HBC για 28 χώρες και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, μέχρι τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις για πολλές ακόμη επιχειρήσεις όπως η Eurobank, ο Όμιλος Ιασώ, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Μήτση, η MYTILINEOS και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των επιχειρήσεων.

Ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα

Η δραστηριότητα του Ομίλου επεκτείνεται και στο εξωτερικό, όπου ορισμένοι από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς οργανισμούς τον έχουν εμπιστευτεί για σύνθετα έργα ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών και συστημάτων ICT. Μεταξύ άλλων, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης έργα ICT για τον οργανισμό eu-LISA, που είναι υπεύθυνος για κρίσιμα συστήματα ασφαλείας και προστασίας συνόρων στην ΕΕ, στο Στρασβούργο, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι, όπως επίσης και για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) στη Χάγη.

Δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο

Με αφορμή τη βράβευση, ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια στην ψηφιακοποίηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Την τελευταία δεκαετία, υλοποιήσαμε μεγάλα και απαιτητικά έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που πήγαν τη χώρα και την κοινωνία μπροστά. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτά, καθώς και τους φορείς και τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Πωλήσεων ICT Ομίλου ΟΤΕ, κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η ομάδα ICT του Ομίλου ΟΤΕ είναι μια agile ομάδα, με εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα, που επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες, για να προσφέρει στους πελάτες εξειδικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά μας, έχουμε καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής για κάθε οργανισμό και επιχείρηση που θέλει να περάσει στη νέα ψηφιακή εποχή. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους γι’ αυτή τη διάκριση, αλλά και για τα σπουδαία αποτελέσματα που έχουμε πετύχει».

Σαρώνοντας τα βραβεία

Πέραν της κορυφαίας διάκρισης της δεκαετίας, ο Όμιλος κατάφερε να αποσπάσει και άλλα οκτώ σημαντικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ αναδείχθηκε σε «ICT Company of the Year», ενώ από κοινού με την COSMOTE παρέλαβαν άλλα επτά βραβεία για τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις και τα σημαντικά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που υλοποίησαν στη διάρκεια του περασμένου έτους.

Έργο-παρακαταθήκη για το ελληνικό σύστημα υγείας

Όπως ήταν αναμενόμενο, το τιτάνιο έργο της Άυλης Συνταγογράφησης ξεχώρισε, αποσπώντας δυο χρυσά βραβεία. Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος υγείας, που ξεκίνησε στην αρχή της πανδημίας και μεταμόρφωσε την εμπειρία χρήσης υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Το έργο έφερε εις πέρας ο Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ.).

Βραβεύσεις με περιεχόμενο

Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ και την MYTILINEOS για το έργο «Database Administration as a Service (DBaaS), που αφορά στην παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των βάσεων δεδομένων της MYTILINEOS..Χρυσό βραβείο απέσπασαν επίσης τοπρώτο campus network (ιδιωτικό δίκτυο) στην Ελλάδα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο σχεδίασε και εγκατέστησε η COSMOTE σε συνεργασία με την Ericsson, την Gizelis Robotics και την PTC για το εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων της Calpak στο Λουτράκι καθώς και το πρώτο campus network με δίκτυο 5G στη χώρα μας, που δημιούργησε η COSMOTE για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Χρυσό βραβείο απέσπασε η εφαρμογή Missing Alert App, την οποία σχεδίασε και ανέπτυξε η COSMOTE για λογαριασμό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων ατόμων στη χώρα μας.

Τέλος, η COSMOTE απέσπασε και το χάλκινο βραβείο για την υπηρεσία Digital Marketing 4U, η οποία στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της ψηφιακής τους προβολής και διαφήμισης σε κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης.