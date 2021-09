Συναγερμός έχει σημάνει στο Τενεσί των ΗΠΑ μετά τις αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς και τραυματίες.

Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα εννέα άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σοβαρό περιστατικό.

#BREAKING #UPDATE Collierville, Tennessee: At least 9 people shot at Kroger supermarket in Collierville.

New video shows the moment officers arrived at the scene of a reported active shooter incident at a Kroger in Collierville. pic.twitter.com/KaKvoE4fGC

— Global Report (@AmerikaDC) September 23, 2021