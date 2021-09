Λιτό και καυστικό ήταν το σχόλιο του Ίλον Μασκ για το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έδωσε τα συγχαρητήριά του για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαστημικής αποστολής Insiration4.

Ο γνωστός επιχειρηματίας απάντησε σε ερώτηση ακολούθου του στο Twitter που τον ρώτησε για το θέμα, ότι δηλαδή ο Μπάιντεν δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων ερασιτεχνών αστροναυτών που συμμετείχαν στην αποστολή της SpaceX. Θυμίζουμε ότι χάρη στην αποστολή συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για το νοσοκομείο Παίδων St. Jude.

Ο Μασκ απάντησε με δύο λέξεις στην ερώτηση που του έκανε ο ακόλουθός του για τον Μπάιντεν: «Ακόμα κοιμάται».

The President of the United States has refused to even acknowledge the 4 newest American astronauts who helped raise hundreds of millions of dollars for St. Jude.

What’s your theory on why that is?

— Ælectric Cyberfarmer (@rhensing) September 19, 2021