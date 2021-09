Οι κρατούμενοι που εκτίουν ισόβια ποινή στη Δανία δεν θα έχουν πια το δικαίωμα να ξεκινήσουν νέες ερωτικές σχέσεις, μετά την αποκάλυψη της είδησης ότι μια 17χρονη ερωτεύτηκε τον Πίτερ Μάντσεν, τον δολοφόνο της δημοσιογράφου Κιμ Γουόλ, ενώ ο πρώτος βρισκόταν στη φυλακή.

Για τα πρώτα δέκα έτη της ποινής τους, οι μακροχρόνιες επαφές των κρατουμένων, είτε αυτές γίνονται μέσω αλληλογραφίας, είτε μέσω mail είτε στο διαδίκτυο, θα περιορίζονται σε άτομα που γνώριζαν ήδη πριν τη φυλάκισή τους, βάσει νομοθεσίας που πρότεινε η κυβέρνηση της χώρας.

«Έχουμε δει άσχημα παραδείγματα στη διάρκεια των τελευταίων ετών, με κρατουμένους που έχουν διαπράξει βίαια εγκλήματα να έρχονται σε επαφή με νεαρά άτομα προκειμένου να κερδίσουν τη συμπάθεια και την προσοχή τους», ανέφερε ο υπουργός δικαιοσύνης, Νικ Χέκεραπ. «Είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να σταματήσει».

Το νομοσχέδιο που αποτελείται από έξι άρθρα είχε την υποστήριξη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο. Βάσει του νέου νόμου, οι κρατούμενοι που εκτίουν μεγάλες ποινές δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να προχωρούν ανεξέλεγκτα σε αναρτήσεις για τα εγκλήματά τους στα κοινωνικά δίκτυα ούτε να τα συζητούν σε podcasts.

Αυτή τη στιγμή, οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να αλληλογραφούν, να καλούν στο τηλέφωνο και να δέχονται επισκέψεις από άτομα που δεν γνώριζαν πριν τη σύλληψή τους και να μοιράζονται πληροφορίες για τα εγκλήματά τους στο διαδίκτυο. Οι φυλακές δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως «κέντρα γνωριμιών ή πλατφόρμες ενημέρωσης στις οποίες οι κρατούμενοι κομπάζουν για τα εγκλήματά τους», δήλωσε ο Χέκεραπ.

Το νομοσχέδιο έρχεται μετά τη δημόσια κατακραυγή για το γεγονός ότι ο Μάντσεν, που δολοφόνησε και στη συνέχεια διαμέλισε τη Γουόλ το 2017 όταν πήγε να του πάρει συνέντευξη στο αυτοσχέδιο υποβρύχιό του, κατάφερε να συνάψει σχέσεις τουλάχιστον με δυο γυναίκες στη διάρκεια της κράτησής του.

Ο εφευρέτης, που καταδικάστηκε για φόνο εκ προ μελέτης, σεξουαλική επίθεση και βεβήλωση πτώματος, ομολόγησε τον φόνο της Γουόλ μόλις πέρσι στο πλαίσιο τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ. Στη διάρκεια της κράτησής του, γνώρισε την Τζένι Κούρπεν, μια 39χρονη ρωσίδα καλλιτέχνιδα που ζει στη Φινλανδία, την οποία και παντρεύτηκε το 2020. Οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν αλληλογραφία και να συναντιούνται στα επισκεπτήρια αμέσως μετά την καταδίκη του, τον Απρίλιο του 2018.

Η Μάντσεν είχε τηλεφωνική και γραπτή σχέση και με την Καμίλα Κούρσταϊν, που απέκτησε επαφές μαζί του το 2017, όταν ακόμη ήταν μαθήτρια και πέρσι δήλωσε στο δανικό κρατικό κανάλι DK, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συνέντευξη ότι «ήταν απόλυτα ερωτευμένη μαζί του».

Ειδικοί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι περιμένουν η νέα νομοθεσία να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Ο Γιενς Έλο Ρίτερ, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης δήλωσε στην εφημερίδα BT ότι η απαγόρευση των νέων σχέσεων «παραβιάζει το δικαίωμα των κρατουμένων στην ιδιωτική ζωή», ενώ η απαγόρευση των δημοσίων δηλώσεων «θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα περί λογοκρισίας».

Η Γουόλ, μια δημοσιογράφος που είχε συνεργασία με τον Guardian και τους Times της Νέας Υόρκης δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2017. Ο κορμός του σώματός της είχε εντοπιστεί να επιπλέει πλησίον των ακτών της Κοπεγχάγης δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Το κεφάλι, τα πόδια και τα ρούχα της εντοπίστηκαν σε σακούλες στη θάλασσα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Πηγή: Guardian