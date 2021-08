Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κοινής στρατιωτικής άσκησης με το Πακιστάν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Twitter, «Η φρεγάτα TCG GÖKÇEADA πραγματοποίησε ‘Passing Exercises’ με την πακιστανική φρεγάτα 🇵🇰PNS ZULFIKAR στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι ασκήσεις Passing Exercises μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού δύο χωρών στοχεύουν στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας σε περιόδους πολέμου ή αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας.

