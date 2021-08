Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι η έκρηξη στην Abbey Gate στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπηθούν Αμερικανοί και άμαχοι. Επιβεβαιώνει επίσης τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη κοντά στο Baron Hotel, σε μικρή απόσταση από την Πύλη.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021