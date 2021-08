Το Βασιλική Θέατρο της Σουηδίας αναθέτει τη σκηνοθεσία της «ALKESTIS» στην Έλλη Παπακωνσταντίνου.

Η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις, έχοντας εδώ και χρόνια ‘σπάσει’ τους φραγμούς των ελληνικών συνόρων, διαγράφει μία αξιοσημείωτη καλλιτεχνική πορεία στο παγκόσμιο τοπίο, σκηνοθετώντας σταθερά σε σημαντικές σκηνές του πλανήτη, αλλά και σε σπουδαίους ιστορικούς μη-θεατρικούς χώρους, αντισυμβατικά και πολιτικά θεάματα, κατακτώντας διεθνή βραβεία και δοκιμάζοντας συνεχώς νέες φόρμες.

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου «ξαναγράφει» και σκηνοθετεί την Άλκηστη του Ευριπίδη κατά παραγγελία του Βασιλικού Θεάτρου της Σουηδίας, με ένα σύνολο σπουδαίων Σουηδών ηθοποιών, μεταξύ αυτών ο Per Mattsson και η Kicki Bramberg που σκηνοθετούσε ο Ingmar Bergman, ενώ στο ρόλο της Άλκηστης συναντάμε την Melinda Kinnaman, πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς μυστηρίου «Modus», που μεταδόθηκε για δύο σεζόν και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το BBC.

Η παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου πρόκειται να εγκαινιάσει την νέα καλλιτεχνική περίοδο του καλλιτεχνικού διευθυντή Mattias Andersson. Πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου 2021 στη Στοκχόλμη. Νωρίτερα, η Έλλη Παπακωνσταντίνου θα παρουσιάσει το έργο Traces of Antigone στην Ολλανδία (Ο.Festival – 24 & 25 Αυγούστου) και την Ιταλία (Εθνικό Θέατρο της Τζένοβα – 14 & 15 Οκτωβρίου).

ALKESTIS

Βασιλικό Θέατρο Σουηδίας

Πρεμιέρα 2 Δεκεμβρίου 2021

Πρόκειται για μία φεμινιστική, τολμηρή, μουσική ανάγνωση του ομότιτλου έργου του Ευριπίδη. Η παράσταση μας τοποθετεί εν μέσω ενός ξέφρενου, σύγχρονου πάρτι. Ο Βασιλιάς Άδμητος γλίτωσε από το Χάρο και το γιορτάζει με τους φίλους του. Η σύζυγός του, Άλκηστη, δέχτηκε να πεθάνει στη θέση του. Σύντομα όμως, ο Ηρακλής (που στο έργο ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό) θα κάνει την ανατροπή φέρνοντας πίσω την Άλκηστη από τον Κάτω Κόσμο. Στο έργο του Ευριπίδη, η Άλκηστη είναι ξανά ζωντανή, αλλά είναι ανίκανη να αρθρώσει έστω μία λέξη. Στην εκδοχή της Παπακωνσταντίνου, η Άλκηστη μιλάει. Ποιά είναι η Άλκηστη τώρα;

Στο Ensemble του Dramaten που ερμηνεύει το έργο περιλαμβάνονται σπουδαίοι Σουηδοί ηθοποιοί, όπως ο Per Mattsson και η Kicki Bramberg, ηθοποιοί του Ingmar Bergman. Η παράσταση πρόκειται να εγκαινιάσει την νέα καλλιτεχνική περίοδο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Dramaten, Mattias Andersson. Για το έργο αυτό οι προετοιμασίες, έρευνα και συγγραφή αλλά και η επαφή με τους ηθοποιούς του Ensemble, πάνω στους οποίους γράφει το έργο η σκηνοθέτις, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020. Το έργο θα ενταχθεί στο ρεπερτόριο του Βασιλικού Θεάτρου. Στο ρόλο της Άλκηστης η Melinda Kinnaman, πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς «Modus», το σουηδικό ψυχολογικό θρίλερ που μεταδόθηκε για δύο σεζόν και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το BBC.

Στην παράσταση συμμετέχουν λυρικοί τραγουδιστές από την Βασιλική Όπερα της Σουηδίας, ενώ σκηνικά δεσπόζει το έντονο εικαστικό περιβάλλον που δημιουργεί η ζωντανή προβολή εικόνας μέσα από κάμερες. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει η Julia Kent (Antony & the Johnsons), τα κοστούμια και σκηνικά η Μαρία Πανουργιά και ο Παντελης Μάκκας το live video.

Σκηνοθεσία & Συγγραφή Κειμένου: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική Σύνθεση: Julia Kent

Μετάφραση: Mara Lee

Σκηνικά, Κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Μουσική: Julia Kent

Live video: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Nathalie Pujol/Moa Hedberg

Διανομή: Melinda Kinnaman, Göran Martling, Per Mattsson, Torkel Petersson, Shanti Roney, Helmon Solomon, Joel Valoisv, Pierre Wilkner m fl

Λίγα λόγια για την Έλλη Παπακωνσταντίνου

H Έλλη Παπακωνσταντίνου είναι διεθνής σκηνοθέτις θεάτρου η οποία μετασχηματίζει τους κλασικούς σε immersive εμπειρίες που εμπλέκουν την κοινότητα, ενώ η τέχνη της ανοίγει διάλογο με τον μύθο, την πολιτική και τις μεγάλες αφηγήσεις της εποχής μας. Είναι ιδρύτρια της ομάδας ODC Ensemble, έχει τιμηθεί δύο φορές με το «Βραβείο Fulbright» για την έρευνα της στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τη δημιουργία του έργου «Oedipus: Sex with Mum was Blinding», καθώς και με το διεθνές βραβείο «Music Theatre ΝΟW 2018-9» για την παράστασή της «The Cave».

Το 2019 σκηνοθέτησε και έγραψε για το Αυστριακό Regionen Festival την αντιφασιστική παράσταση “The Kindly Ones” βασισμένη στις Ευμενίδες του Αισχύλου που παίχτηκε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. To έργο της “Oedipus: Sex with Mum was Blinding” έκανε sold out παραστάσεις τον Σεπτεμβρίου 2019 στο φημισμένο θέατρο BAM (Brooklyn Academy of Music), στη Νέα Υόρκη (the «Opera WIRE choice of the Fall», the «OBSERVER choice»). Οι παραστάσεις της “Oedipus: Sex with Mum was Blinding”, “The Cave” και “REVOLT ATHENΣ” το 2018-9 παρουσιάστηκαν στο Operadagen Festival (Ολλανδία), Aalborg Οpera Festival (Δανία), PUFF Festival (Κροατία), Copenhagen Opera Festival (Δανία), New Drama Festival (Κροατία), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Stanford University, US (Oedipus), Νέα Υόρκη, στην Όπερα του Βερολίνου Neukoellner Oper Berlin (GE) κ.α.

Έχει σκηνοθετήσει για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης («Βαλέτα 18») («Ελευσίνα 21») («Πάφος 17») (“Aalborg 17”). Έχοντας ζήσει για περισσότερο από δέκα χρόνια στη Μεγ. Βρετανία, έχει παρουσιάσει δουλειά της στο Edinburgh Festival (UK), La MaMa Ε.T.C., (USA), the West End (UK), ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Prague Quadrennial 15 (CH). Δουλειά της έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας το 2009 και στο European Parliament for Culture το 2017.

Στη Ελλάδα έχουν παιχτεί έργα της στο Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Μέγαρο Αθηνών και Θεσ/κης κ.α. Με αφορμή το πρόσφατο παγκόσμιο lockdown πειραματίστηκε με μία νέα μορφή ψηφιακού θεάτρου, ειδικά σχεδιασμένο για την πλατφόρμα του zoom, που ονόμασε “Θέατρο του Εγκλεισμού”, αντλώντας από τον αρχαίο μύθο και το υλικό της τραγωδίας. To 2020 παρουσίασε το “Traces of Antigone”, γραμμένο από τη Christina Ouzounidis, μία από τις πρώτες ζωντανές διαδικτυακές παραστάσεις παγκοσμίως. H παράσταση απέσπασε το βραβείο AMAZONE 2020, ήταν υποψήφια για το βραβείο της Ένωσης Ιταλών Κριτικών, και συνεχίζει τη διεθνή της περιοδεία τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή. Ενώ τα ψηφιακά της έργα “Aède of the Ocean and Land” και “Hotel AntiOedipus”, παρουσιάστηκαν σε φεστιβάλ και οργανισμούς ανά τον κόσμο, ανάμεσα τους τα IRCAM/Centre Pompidou (Παρίσι) και Romaeuropa Festival (Ρώμη) αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Η παράσταση της “The Kindly Ones” θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2021 στο Φεστιβάλ της Αβινιόν στη Γαλλία. Για να εμπλουτίσει το τελικό κείμενο του έργου και για να ερευνήσει την περιοχή του στρατοπέδου συγκέντρωσης Camp Des Milles, πραγματοποίησε, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης residency στο Center National des écritures du Spectacle, la Chartreuse. Αυτή την περίοδο, η Έλλη γράφει και σκηνοθετεί το έργο «ALKESTIS», μια παραγγελία του Βασιλικού Θεάτρου της Σουηδίας που θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου του 2021.