Το Συνέδριο της Δημοκρατικής Κοινωνίας του Κουρδιστάν-Ευρώπης, κουρδική οργάνωση, που εμφανίστηκε και στον κυβερνοχώρο με το hashtag #WeRejectTreatyOfLausanne (# Απορρίπτουμε τη Συνθήκη της Λωζάνης), ζητά να θεωρηθεί υπεύθυνη η Οθωμανική και Ερντογανική Τουρκία για εγκλήματα και παραβιάσεις κατά κοινωνιών και μειονοτήτων στην περιοχή, ειδικά για τη γενοκτονία εναντίον των Κούρδων και των Αρμενίων.

Η κουρδική εκστρατεία προειδοποιεί επίσης για τον «νεο-οθωμανισμό» που υιοθέτησε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως φαίνεται από τα επεκτατικά του σχέδια του με στόχο την προσάρτηση τμημάτων της Συρίας, του Ιράκ και της Λιβύης στην Τουρκία, και τον ισχυρισμό του ότι αποτελούν «οθωμανικά εδάφη» που έχουν κλαπεί από την Τουρκία με τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 1923 μεταξύ των νικητριών χωρών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

The Treaty of Lausanne Condemned the Kurds to One Hundred Years of Statuslessness and Persecution. As the Kurdish people, we don’t recognize this treaty and we will liberate Kurdistan from the Occupation, Down with imperialism Long Live Free Kurdistan

#WeRejectTreatyOfLausanne pic.twitter.com/nmymjb9GNl

— Rênas (@Zimandirj17) July 24, 2021