Βατή ήταν η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa Conference League όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια εκ των Ντουντελάνζ – Μποέμιανς.

Το 10.gr σας παρουσιάζει τους δύο υποψήφιους αντιπάλους του «δικεφάλου του βορρά»

Ντουντελάνζ

Η Φ91 Ντουντελάνζ ιδρύθηκε το 1991 και χρώματά της είναι το άσπρο, το κίτρινο και το μαύρο. Αποτελεί τη δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα του Λουξεμβούργου μετά τη Ζενές Ες, έχοντας κατακτήσει 14 Πρωταθλήματα και 8 Κύπελλα.

Κορυφαίες στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία της αποτελούν οι δύο συνεχόμενες προκρίσεις στους ομίλους του Europa League τις σεζόν 2018-19 και 2019-20.

Στην παρθενική της παρουσία, μάλιστα, είχε βρεθεί αντιμέτωπη του Ολυμπιακού, όπου υπέστη 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από τους «ερυθρόλευκους» (0-2 εντός έδρας, 1-5 εκτός έδρας).

Την επόμενη σεζόν, ευτύχησε να πετύχει την παρθενική της νίκη σε φάση ομίλων, επικρατώντας με 4-3 του ΑΠΟΕΛ μέσα στην Κύπρο.

Προπονητής της είναι ο 44χρονος Κάρλος Φανγκέιρο ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από τον Ιούλιο του 2020. Σε 30 παιχνίδια στον πάγκο, μετράει 20 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες με 71 γκολ ενεργητικό και 26 παθητικό.

Η έδρα της δευτεραθλήτριας Λουξεμβούργου είναι το «Stade Jos Nosbaum» χωρητικότητας 2.558 θέσεων.

Καλύτερός της παίκτης θεωρείται ο Γαλλομαροκινός Σαμίρ Χάτζι ο οποίος αρέσκεται στο να παίζει τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και σαν μεσοεπιθετικός. Από το 2012 έως το 2019, αγωνιζόταν σε μια άλλη ομάδα του Λουξεμβούργου, την Φόλα Ες με την οποία σημείωσε 129 γκολ και 51 ασίστ σε 208 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Μποέμιανς

Οι Μποέμιαν Φούτμπολ Κλαμπ ή απλά Μποέμιανς αποτελεί έναν από τους πιο αρχαίους συλλόγους της Ιρλανδίας αφού ιδρύθηκε το 1890 κλείνοντας τον ερχόμενο Αύγουστο 130 χρόνια ύπαρξης.

Έχει κερδίσει 11 φορές τον τίτλο της League of Ireland, 7 φορές το FAI Cup, 6 φορές το League of Ireland Shield και άλλες 3 φορές το League of Ireland Cup.

Την περσινή σεζόν, τερμάτισε 2η στο πρωτάθλημα κερδίζοντας μια θέση στον πρώτο γύρο του Europa Conference League όπου επιβλήθηκε της ισλανδικής Στιαρνάν με 3-0 εντός και 1-1 εκτός έδρας.

Αποκορύφωμα της ευρωπαϊκής τους ιστορίας, αποτελεί η παρουσία τους στους ομίλους του Κυπέλλου Ιντερτότο το μακρινό 1995 χωρίς να καταφέρει να πάει πιο μακρία από το δεύτερο γύρο σε Champions League και Europa League.

Προπονητής της ομάδας είναι ο 47χρονος Κιθ Λονγκ από τον Οκτώβριο του 2014. Έκτοτε αριθμεί σε 232 παιχνίδια 103 νίκες, 43 ισοπαλίες και 86 ήττες με 314 γκολ ενεργητικό και 272 παθητικό.

Το γήπεδό των Μποέμιανς είναι «Aviva Stadium» των 51.700 θεατών.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Τζόρτζι Κέλι. Σε 22 ματς με τους Μποέμιανς έχει 14 γκολ και 3 ασίστ.