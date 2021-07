Περισσότεροι από 50 Δημοκρατικοί βουλευτές έφυγαν τη Δευτέρα από το Τέξας, ώστε στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας να μην συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία που χρειάζεται, για να περάσουν τα μέτρα που προωθεί ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, Γκρεγκ Άμποτ.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, χαιρέτισε το «μεγάλο θάρρος» που επέδειξαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές του Τέξας, οι οποίοι έφυγαν μαζικά από την Πολιτεία τους, σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσουν την προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να περάσουν νέους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου.

«Πιστεύω ότι επέδειξαν μεγάλο θάρρος και σίγουρα μεγάλη αποφασιστικότητα», είπε η Χάρις, η οποία θα συναντηθεί αργότερα μαζί τους.

Η αντιπρόεδρος προέτρεψε βουλευτές και γερουσιαστές σε όλες τις Πολιτείες να αντιταχθούν στις προσπάθειες καταστολής του δικαιώματος ψήφου. Πρόσθεσε ότι η ίδια σκοπεύει να οικοδομήσει έναν «συνασπισμό», που θα μάχεται τους περιορισμούς αυτούς σε όλη τη χώρα και για τον σκοπό αυτό θα απευθυνθεί και στον ιδιωτικό τομέα.

Αργότερα, σήμερα, ο πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, πρόκειται να εκφωνήσει μια ομιλία στη Φιλαδέλφεια, με αντικείμενο το δικαίωμα στην ψήφο.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές έφυγαν από την Πολιτεία, επειδή στο Τέξας η νομοθεσία επιτρέπει στην αστυνομία να συλλαμβάνει και να οδηγεί, ακόμη και δια της βίας, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές στην αίθουσα των συνεδριάσεων, εφόσον απουσιάζουν από κρίσιμες ψηφοφορίες. Για το λόγο αυτό, κατέφυγαν σε άλλες περιοχές, όπου η αστυνομία του Τέξας δεν έχει δικαιοδοσία.

It is our duty to fight for the freedom to vote #txlege https://t.co/J4jP47Mbqt

Μετά τη φυγή των 50, οι υπόλοιποι βουλευτές ψήφισαν το πρωί (76 υπέρ, 4 κατά) υπέρ της σύλληψης των συναδέλφων τους!

«Μόλις επιστρέψουν στην Πολιτεία, θα συλληφθούν», ανέφερε ο κυβερνήτης στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KVUE ABC. «Θα τους κλείσουν μέσα στο Καπιτώλιο, μέχρι να κάνουν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Ο Μπέτο Ο’Ρουρκ, πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές, χαιρέτισε την απόφαση των βουλευτών και γερουσιαστών οι οποίοι, όπως είπε, δείχνουν «το θάρρος που χρειάζεται τώρα αυτή η χώρα».

Αντιθέτως, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, Γκρεγκ Άμποτ, σχολίασε ότι η απόφασή τους να φύγουν από το Τέξας είναι σε βάρος «των Τεξανών που τους εξέλεξαν» και ότι «ενώ εκείνοι διασχίζουν τη χώρα με άνετα, ιδιωτικά αεροπλάνα, αφήνουν πίσω τους άλυτα προβλήματα».

«Είναι καιρός να επιστρέψουν στη δουλειά τους», πρόσθεσε και δεσμεύτηκε ότι «μέχρι και τις εκλογές του χρόνου» θα συνεχίσει να συγκαλεί ειδικές συνεδριάσεις για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες είχαν σαμποτάρει και στο τέλος Μαΐου την έγκριση αυτού του περιοριστικού νόμου, αποχωρώντας από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, ώστε να μην επιτευχθεί απαρτία. Για το λόγο αυτό, ο Άμποτ συγκάλεσε αυτή την ειδική συνεδρίαση.

Οι ειδικές νομοθετικές συνεδριάσεις μπορεί να διαρκέσουν έως και 30 ημέρες στο Τέξας, κάτι που σημαίνει ότι η τρέχουσα θα λήξει στις 7 Αυγούστου. Δεν υπάρχει ωστόσο περιορισμός στις πόσες συνεδριάσεις μπορεί να συγκαλέσει ένας κυβερνήτης.

Ο νόμος αυτός, που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι, κατ’ αντιστοιχία με εκείνους που έχουν ήδη υιοθετηθεί στην Τζόρτζια και τη Φλόριντα, έχει ως στόχο να καταστήσει «πιο ασφαλείς» τις εκλογές, απαγορεύοντας στους πολίτες να ψηφίζουν μέσα από το αυτοκίνητό τους (drive-in) και επιβάλλοντας πολλούς περιορισμούς στις ώρες ψηφοφορίας και στην επιστολική ψήφο.

Οι περιορισμοί αυτοί, ωστόσο, πλήττουν συνήθως τις μειονότητες, ιδίως τους Αφροαμερικανούς, που στην πλειονότητά τους ψηφίζουν το Δημοκρατικό κόμμα.

