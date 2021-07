Σύντομη αποδείχθηκε η πορεία των Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αμβούργου, καθώς οι συμπατριώτες μας παρότι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, τελικά ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο από τους Τιμ Πούετζ και Μάικλ Βίνους με 2-0 σετ (7-5, 7-6 [5]).

Τα αδέρφια Τσιτσιπά «λύγισαν» στα κρίσιμα σημεία, με τους πιο έμπειρους Τιμ Πούετζ και Μάικλ Βίνους να παίρνουν τελικά τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του διπλού, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους Φίλιπ Κραϊνοβιτς και Ντούσαν Λάγιοβιτς.

Οσον αφορά στον Στέφανο, ο Ελληνας τενίστας επικεντρώνεται στο μονό και στον αγώνα με τον Κέπφερ για τον δεύτερο γύρο της χωμάτινης διοργάνωσης, που γίνεται στο Αμβούργο.

Στο παιχνίδι του διπλού, οι συμπατριώτες ξεκίνησαν πολύ καλά το ματς και προηγήθηκαν με μπρέικ 2-1, αλλά οι Πούετζ/Βίνους απάντησαν και ισοφάρισαν σε 2-2. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες κρατούσαν τα σερβίς τους με ευκολία και όλα έδειχναν ότι το σετ θα οδηγηθεί στο ται μπρέικ.

