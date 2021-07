Η Αγγλία ήταν καταιγιστική κόντρα στην Ουκρανία, επικρατώντας με 4-0 και παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Euro. Εκεί, τα Τρία Λιοντάρια θα έρθουν αντιμέτωπα με μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, την Δανία.

Από την αρχή της αναμέτρησης η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν αποφασισμένη να γυρίσει στο Γουέμπλεϊ και να διεκδικήσει μπροστά στο κόσμο της το βαρύτιμο τρόπαιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έτσι, η Αγγλία ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό. Μετά από ασίστ του Στέρλινγκ, ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο γκολ του στο Εuro.

Μάλιστα, ήταν η 6η φορά που ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σερβίρει γκολ στον Κέιν. Μάλιστα, αυτό είναι το δίδυμο της Εθνικής Αγγλίας με τα περισσότερα «πάρε-βάλε» μέσα στον 21ο αιώνα.

6 – Raheem Sterling has assisted Harry Kane six times for England – this is the most one player has assisted another for the Three Lions in all competitions in the 21st century. Wavelength. #EURO2020 pic.twitter.com/179KZYGlaV

— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021