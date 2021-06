Για «ιστορική, νέα σελίδα» στα έργα υποδομής στην Τουρκία έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια τελετής θεμελίωσης για την πρώτη γέφυρα που αφορά στο αμφιλεγόμενο εγχείρημα της κατασκευής της Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος υπεραμύνθηκε του έργου, το οποίο και χαρακτήρισε «όραμα ζωής», λέγοντας ότι η πραγματικότητα του σήμερα -όπως οι απειλές για τον Βόσπορο και την Κωνσταντινούπολη από τo διαρκώς αναπτυσσόμενο θαλάσσιο εμπόριο- καθιστά επιτακτική την ανάγκη κατασκευής της διώρυγας.

Turkey’s President Erdogan attends the groundbreaking ceremony of Canal Istanbul’s first bridge pic.twitter.com/WUsRbacdvX

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 26, 2021