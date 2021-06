Στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύει «οδικό χάρτη» για την ενίσχυση του πρώτου στο είδος του παγκοσμίως κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπισή της.

Η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για Θέματα Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα σημείωσε ότι «οι απειλές και οι κίνδυνοι που ενέχει η παραπληροφόρηση εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συλλογική μας δράση για να ενδυναμώσουμε τους πολίτες και να προστατέψουμε τον δημοκρατικό χώρο πληροφόρησης».

Σε αυτό καθορίζονται οι προσδοκίες της Επιτροπής, διατυπώνεται έκκληση για ισχυρότερες δεσμεύσεις από τα υπογράφοντα μέρη και προβλέπεται ευρύτερη συμμετοχή στον κώδικα.

Βασιζόμενα σε ένα άρτιο πλαίσιο παρακολούθησης και σαφείς δείκτες επιδόσεων, τα υπογράφοντα μέρη θα πρέπει να μειώσουν τα οικονομικά κίνητρα της παραπληροφόρησης, να δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη της εξάπλωσής της, να συνεργαστούν καλύτερα με ελεγκτές γεγονότων σε όλα τα κράτη μέλη και τις γλώσσες της ΕΕ και να προβλέψουν ένα πλαίσιο για την πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα.

Η κ. Γιούροβα προσέθεσε ότι «είναι απαραίτητος ένας νέος ισχυρότερος κώδικας, καθώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλοι παράγοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν τους συστημικούς κινδύνους των υπηρεσιών τους και την αλγοριθμική ενίσχυση, να μην επιτηρούν πλέον μόνο οι ίδιοι τις δραστηριότητές τους, να μην επιτρέπουν πλέον τη δημιουργία εσόδων από παραπληροφόρηση και, ταυτόχρονα, να σέβονται απόλυτα την ελευθερία του λόγου».

We are fully preserving freedom of speech, because we move away from assessing content and rather focus on amplification tools & on empowering social media users, so they can verify and influence what are they seeing,and who paid for it. We want a responsible digital environment. pic.twitter.com/Lon6gaN8nz

— Věra Jourová (@VeraJourova) May 26, 2021