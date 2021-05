Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει σημαντική κλιμάκωση στη Γάζα, στον δρόμο για μια εκεχειρία.

Eκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε: «Οι δύο ηγέτες μίλησαν λεπτομερώς για την κατάσταση στη Γάζα, την πρόοδο του Ισραήλ στην «υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων», καθώς και στις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και τοπικών κυβερνήσεων».

— The Independent (@Independent) May 19, 2021

Biden expects ‘significant de-escalation today on path to ceasefire’ on call to Netanyahu https://t.co/2TPG7Sqpuu

Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών την τελευταία εβδομάδα, με τον Μπάιντεν να επαναλαμβάνει εμμέσως πλην σαφώς τη στήριξή του σε μια εκεχειρία. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, οι τόνοι στη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών ήταν αρκετά αυστηροί, γεγονός που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ, ο Μπάιντεν ήταν «πάντα ευθύς και άμεσος» με όλους τους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του Νετανιάχου.

Αν και οι σύμβουλοί του τον προέτρεψαν να μη μιλήσει δημόσια για εκεχειρία, ο Μπάιντεν και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πίεσαν για μια κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες τους με τον Νετανιάχου και τους ισραηλινούς συναδέλφους τους.

Η αμερικανική πλευρά ζήτησε επίσης από τον Ισραήλ να δημοσιοποιήσει και τον λόγο που οδηγήθηκαν στον βομβαρδισμό του κτιρίου που στέγαζε τα γραφεία των Associated Press και Al Jazeera.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ρουκετοπόλεμος ξέσπασε ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Συγκεκριμένα, τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τα πυρά, για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη ανάληψη ευθύνης, ερρίφθησαν από περιοχή κοντά στο χωριό Σεντικίν, στην περιοχή της Τύρου, διευκρίνισε η ίδια πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δήλωσε στρατιωτική πηγή του Λιβάνου.

Η αεροπορική άμυνα της χώρας αναχαίτισε μία από τους ρουκέτες, ενώ δύο από αυτές προσγειώθηκαν στη θάλασσα και άλλη μία σε ακατοίκητη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σε απάντηση έπληξε θέσεις εντός του εδάφους του Λιβάνου με το πυροβολικό.

4 rockets were just fired from Lebanon at northern Israel, 1 of which was intercepted by the Iron Dome.

In response, IDF artillery forces are striking a number of targets in Lebanon.

We are prepared for any scenario on any front.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021