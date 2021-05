Στη Μπέλα Χαντίντ, η οποία διαδήλωσε υπέρ των Παλαιστινίων, επιτίθεται με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter το κράτος του Ισραήλ.

Το νεαρό μοντέλο φόρεσε το παραδοσιακό μαντίλι και κατέβηκε στο δρόμο προκειμένου να ενωθεί με τους διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη. Αυτό ωστόσο εξόργισε το Ισραήλ, το οποίο θέλησε να απαντήσει, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στην 24χρονη καλλονή.

«Όταν διάσημοι, όπως η Μπέλα Χαντίντ, υποστηρίζουν να πεταχτούν οι Εβραίοι στη θάλασσα, υποστηρίζουν την κατάργηση του Κράτους του Ισραήλ. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Ντροπή σας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του Ισραήλ, το οποίο συνοδεύει μια φωτογραφία της Χαντίντ με παλαιστινιακό μαντίλι και μάσκα.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.

This shouldn’t be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.

Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy

— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021